Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, hayvan pazarını ziyaret etti
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Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, hayvan pazarını ziyaret etti

Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, hayvan pazarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede kurulan hayvan pazarını ziyaret etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede kurulan hayvan pazarını ziyaret etti.

Kurban Bayramı öncesinde pazarda incelemelerde bulunan Çatal, vatandaşlarla sohbet etti.

Çatal, vatandaşları özellikle sahte paraya karşı uyararak, "Vatandaşlarımızla sohbet ederek maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulunduk. Pazarı gezerken güzel pazarlıklara şahit olduk. İnşallah güzel bir bayram geçiririz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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