Taşköprü Belediye Başkanı Çatal'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Çatal, şehit ailesi Bayram Şenel, Elife Üstündağ, Metin Ateş, Sündüz Tosyalı, İsmet Yılmaz ve geçtiğimiz günlerde şehit düşen Murat Nar'ın annesi Nezaket Nar'ı ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Çatal, ziyaretlerle ilgili "Her zaman hakları ödenemez olan ve şehadet şerbeti içen kahraman şehitlerimizin kıymetli ailelerini ziyaret ederek, mübarek Ramazan Bayramlarını kutladık. Elleri öpülesi tüm şehit ve gazi ailelerimizin bayramını en içten duygularımla kutlar, şehadete ulaşan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize rabbimden acil şifalar dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz