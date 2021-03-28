Taşköprü Belediye Başkanı Çatal'dan Nur Memioğlu'na teşekkür plaketi

Taşköprü Belediye Meclis Üyesi Nur Memioğlu'na Belediye Başkanı Abdullah Çatal tarafından teşekkür plaketi taktim edildi.

Taşköprü Belediye Meclis Üyesi Nur Memioğlu'na Belediye Başkanı Abdullah Çatal tarafından teşekkür plaketi taktim edildi.

Belediye Meclis üyeliğinden eşi Erdal Memioğlu'nun sağlık sebeplerinden dolayı istifa eden Nur Memioğlu, Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Çatal, yaklaşık 2 yıldır uyum içinde çalıştıkları ve bir büyüğü olarak her zaman büyük saygı duyacağını söylediği Nur Memioğlu'na yaptığı hizmetlerden ve verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Memioğlu ise Taşköprü Belediyesinin ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın her zaman yanında olduğunu belirterek kendisinden sonra Meclis üyeliğine gelen Sennur Yüzücü'ye görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz