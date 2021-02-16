Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, çocuklarla kar topu oynadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, çocuklarla kar topu oynadı

16.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:58
Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, çocuklarla kar topu oynadı

Kastamonu'da Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, çocuklarla kar topu oynadı.

Kastamonu'da Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, çocuklarla kar topu oynadı.

Taşköprü ilçe merkezine kar yapmasıyla çocuklar, kendilerini sokağa atarak karın keyfini çıkardı.

Belediye Başkanı Çatal da karın keyfini çıkartan çocuklara sürpriz yaparak hem kar topu oynadı hem de onlara çikolata ikramında bulundu.

Çatal, "Uzun zamandır merakla karın yağmasını bekleyen geleceğimizin teminatı çocuklarımıza parkta sürpriz yaparak karın keyfini birlikte çıkardık. Çocuklarımızla oyunumuzda kar topundan biz de nasibimizi aldık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Şener Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Osman Özköylü Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Terör Kocaeli Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, çocuklarla kar topu oynadı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:00:04. #1.15#
title