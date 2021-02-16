Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, çocuklarla kar topu oynadı

Kastamonu'da Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, çocuklarla kar topu oynadı.

Taşköprü ilçe merkezine kar yapmasıyla çocuklar, kendilerini sokağa atarak karın keyfini çıkardı.

Belediye Başkanı Çatal da karın keyfini çıkartan çocuklara sürpriz yaparak hem kar topu oynadı hem de onlara çikolata ikramında bulundu.

Çatal, "Uzun zamandır merakla karın yağmasını bekleyen geleceğimizin teminatı çocuklarımıza parkta sürpriz yaparak karın keyfini birlikte çıkardık. Çocuklarımızla oyunumuzda kar topundan biz de nasibimizi aldık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz