Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, bir hayırseverin nakdi yardımıyla ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi
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Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, bir hayırseverin nakdi yardımıyla ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi

Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, bir hayırseverin nakdi yardımıyla ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ihtiyaç sahiplerinin, mahalle bakkallarının veresiye defterindeki borçlarının kapatılması geleneği yaşatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ihtiyaç sahiplerinin, mahalle bakkallarının veresiye defterindeki borçlarının kapatılması geleneği yaşatıldı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprülü hayırsever iş adamı tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi için kendisine verilen nakdi yardımı, ihtiyaç sahiplerinin bakkallardaki borçlarını ödemek için kullandı.

Yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bakkal bakkal gezen Çatal, AA muhabirine, geçen yıl da aynı uygulamayı yaptıklarını söyledi.

Çatal, "Osmanlı geleneğinden gelen, zimem defterini kapatma geleneğini devam ettirdik. Bu yıl da bir iş adamımız, nakdi yardım göndererek bunun ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istedi. Bizleri de bu hayra vesile kıldıkları için hayırseverimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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