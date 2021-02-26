Taşkömürü ithalatı 2020'de 3.29 milyon tona yükseldi
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Taşkömürü ithalatı 2020'de 3.29 milyon tona yükseldi

26.02.2021 18:12 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:16
Taşkömürü ithalatı 2020'de 3.29 milyon tona yükseldi

Taşkömürü ithalatı 2020'de yıllık bazda yüzde 7.4 artışla 3 milyon 293 bin 871 tona, aynı dönemde taşkömürü koku ithalatı yüzde 2.2 artışla 652 bin 894 tona yükseldi.

Taşkömürü ithalatı 2020'de yıllık bazda yüzde 7.4 artışla 3 milyon 293 bin 871 tona, aynı dönemde taşkömürü koku ithalatı yüzde 2.2 artışla 652 bin 894 tona yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayında taşkömürü teslimatının;

yüzde 53.4'ü termik santrallere, yüzde 12.2'si kok tesislerine, yüzde 14.6'sı demir-çelik dışındaki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının;yüzde 78.5'i termik santrallere,yüzde 12.7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96.3 ile demir-çelik sanayine yapıldı.Linyit satılabilir üretimi Ocak-Aralık döneminde yüzde 19.3 ve aynı dönemde taşkömürü satılabilir üretimi yüzde 11.3 azaldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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