Taşkınları korumak için yapılan Kanal Edirne kuşlara yaşam alanı oldu

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Meriç ve Tunca nehirlerindeki taşkınları önlemek için yapılan Kanal Edirne, göçmen kuşları ağırlıyor.

Havaların soğumasıyla Orta ve Kuzeydoğu Avrupa ile Rusya'dan gelen çok sayıda ördek, kaz ve kuğu, Gala Gölü Milli Parkı'na olan yolculuklarının son durağı Edirne'de konaklıyor.

Göçmen kuşlar, Kanal Edirne'de bir süre beslenme ve barınma ihtiyacını karşıladıktan sonra Meriç Nehri'ni takip edip milli parkı da içine alan Meriç Deltası'na ulaşıyor.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, AA muhabirine, havaların soğumasıyla göçmen kuşların Balkanlar'dan Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi.

Kentteki taşkınları önlemek için yapılan Kanal Edirne'nin göçmen kuşlara doğal barınak olduğunu ve ihtiyaçlarını karşılayacak ortam oluşturduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Daha önceleri bu mevsimde Meriç Nehri'nde sık sık gördüğümüz yaban ördeklerini şimdi Kanal Edirne'de görüyoruz. Bunun nedeni kanalın doğal yapısının sazlık olması, yiyeceğin bol bulunması ve hepsinden önemlisi de kuşların rahatsız edilmemesi. Burada doğal bir habitat oluşmuş, bazı ördekler göç etmemiş, burada yavru çıkarmış, büyütmüşler. Doğal ortam bozulmazsa önümüzdeki yıl da çok sayıda göçmen kuşu burada görebiliriz."