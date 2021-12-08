TAŞKININ VURDUĞU BOĞAZKÖY'DE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

BURDUR (DHA) - Burdur'un Bucak ilçesinde dün etkili olan sağanak sonrası Boğazköy'de su altında kalan ev, ahır ve tarım alanlarında hasar tespit çalışması başladı.

Bucak'a bağlı Boğazköy'de dün etkili olan sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle tarım alanları, çok sayıda ev ve ahırı su bastı. Tarım alanlarının yer aldığı ovanın göle döndüğü yağış sonrası üreticilerin hayvan yemleri ve saman balyaları zarar gördü. Sabah erken saatlerde Burdur AFAD, Burdur DSİ İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Bucak Özel İdare Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bucak Köylere Hizmet Götürme Birliği yöneticileri zarar tespit çalışması yaptı. Selden zarar gören yaklaşık 10 ev ile ahırda inceleme yapıldı.

Boğazköy'de oturan Ali Yılmaz, "Dağlardan gelen suyun aktığı dere, köyün içinde son buluyor. Deredeki su köy içerisine aktığı için aşırı yağışlarda evlerimiz, ahırlarımız, ekili ve dikili alanlarımız su altında kalıyor. Yetkililerin bir an önce köy içerisine kadar akan dereyi 600 metre uzaktaki kanala bağlamasını istiyoruz" dedi.

Dün etkili olan yağışta Susuz köyünde su basan 2 evde itfaiye tahliye çalışması yaptı.