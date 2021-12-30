KIRKLARELİ - Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'daki su baskınlarının ardından

Su baskınında ahırı yıkılan besicinin buzağılara evinin balkonunda bakmesı

Besici Süleyman Tuncay ile röportaj Taşkından kurtardığı buzağılarını evinin balkonunda besliyor

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir besici derenin taşması sonucu su basan ahırından kurtardığı üç buzağını evin balkonunda bakıyor.

İlçede önceki gün etkili olan sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresinin taşması sonucu bir çok ev ve iş yerini su bastı.

Yıldırım Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan ahırda buzağıların suya kapıldığını fark eden Süleyman Tuncay, kurtardığı buzağılarını evinin balkonuna aldı.

Tuncay, AA muhabirine, derenin aniden taşması sonucu ahırı ve evlerini su bastığını söyledi.

Büyükbaş hayvanlarının sular altında kaldığını ifade eden Tuncay, buzağıları sırtına alarak evinin balkonuna taşıdığını kaydetti.

Buzağılarını bir süre daha balkonda besleyeceğini anlatan Tuncay, "Bayağı zararımız oldu yem ve samanlar gitti. Ahır zaten suyla dolmuştu.

Evimizin balkonuna aldık hayvanlarımızı burada besliyoruz. Ne yapalım dışarı da olsaydı ölecekti hayvanlar. Mecburduk buraya almaya. Dere taştığında hayvanlara bir şey olacak diye korktuk." diye konuştu.