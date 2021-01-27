Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında (2)
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Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında (2)

27.01.2021 18:08 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:12
Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında (2)

ÖZEL İDARE ÇALIŞMA BAŞLATTIYaşanan gelişmenin ardından Edirne Valiliği İl Özel İdaresi devreye girdi.

ÖZEL İDARE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaşanan gelişmenin ardından Edirne Valiliği İl Özel İdaresi devreye girdi. İlk olarak DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün köprüde başlatmak istediği çalışma, iş makinelerinin büyük oluşu ve köprüye zarar verme ihtimali ile iptal edildi. Bunun üzerine İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri bölgeye yönlendirildi. Öğleden sonra başlatılan iş makineleri ile yapılan çalışmayla köprünün tıkanan kemer gözleri açılmaya başlandı. 2 iş makinesi ve 1 kamyonla sürdürülen çalışmalarda tarihi köprünün zarar görmemesine ise dikkat edildi.

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, köprünün ağaç kütüklerinden temizlenmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Aslında DSİ orada bir çalışma yapmak için bölgeye gitmişti. DSİ'nin iş makineleri büyük olduğu için yanaşamadı oraya. Biz şu anda sayın valimizin talimatları doğrultusunda müdahale ettik. Bizim ağır iş makinelerimiz daha küçük olduğu için biz müdahale ettik. Oradaki gerekli çalışmayı biz yapacağız bu sefer" dedi.İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri, tarihi köprünün gözlerinin ağaç kütüklerinden kurtulması için çalışmalarına gün boyu devam etti.

 


Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında (2)
Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında (2)
Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında (2)
Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında (2)
Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında (2)
Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında (2)
Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında (2)
Taşkında kemerleri kütüklerle tıkanan Fatih Köprüsü, risk altında (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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