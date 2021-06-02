Taşkın tehlikesine karşı dere temizlikleri sürüyor

Temiz bir çevre hedefi ile il genelindeki dere temizliklerine ara vermeden devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Hamitli Mahallesindeki derede 3 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü,çevre sorunlarını gidermek, koku ve sinek oluşumunu önlemek ve yağışlarda taşkın tehdidini ortadan kaldırmak için dere temizlik çalışmalarını il genelinde hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Hamitli Mahallesinde 3 kilometrelik dere temizliği yapıldı. Yapılan çalışma ile dere tabanı ve kenarları balçıktan temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

"Gerekli önlem alındı"

Hamitli Mahalle Muhtarı Mehmet Bağlan, "Mahallemdeki derede taşkın olmaması için düzeltme ve temizlik çalışması yapıldı. Çevredeki tarım arazilerinin olumsuz etkilenmemesi için yapılan çalışma büyük önem arz ediyor. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler