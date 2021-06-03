Taşkın Su Kanalları Temizleniyor
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Taşkın Su Kanalları Temizleniyor

Taşkın Su Kanalları Temizleniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan taşkın su kanallarında atık su ve pis suların birikmesi ile oluşan su birikintileri, taşlar, kumlar ile bitki atıkların temizlenerek çevre kirlenmesini önlediklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan taşkın su kanallarında atık su ve pis suların birikmesi ile oluşan su birikintileri, taşlar, kumlar ile bitki atıkların temizlenerek çevre kirlenmesini önlediklerini söyledi.

İlçe sınırları içerisinde Kazım Karabekir bölgesinde yer alan taşkın su kanallarında temizlik çalışmalarına başlanıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "İlçe sınırları içerisindeki Erciyes Dağı istikametinden doğal olarak oluşan taşkın su kanaları çok önemlidir. Bu doğal kanallar oluşabilecek aşırı yağış ve kar erimelerinde suların Kızılırmak'a olan bağlantısını sağlar. Dolayısı ile sellerin önlenmesinde büyük görevleri vardır. Belediye olarak bu kanalları beton duvar ile koruma ve kontrol altına aldık. Ayrıca sürekli temizleyerek açık ve temiz olmasına özen gösteriyoruz. Son yağışlarda oluşan su gölcükleri sinek ve haşaratın yuvası haline gelmemesi için gerekli temizlik çalışması yapıldı. " dedi.

Kepçe ve mini loader ile yapılan temizlik sonrası bu kanalda haşarata karşı ilaçlama da yapıldığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, çevre ve halk sağlığı için gerekli tüm çalışmaların yerine getirildiğini özellikle yaz aylarında sağlık konusunda daha da hassasiyet gösterildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Habermetre

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