Taşkın kaynaklı olası zarar dere temizliğiyle önleniyor

05.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:43

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların en hızlı ve kaliteli altyapı hizmetini alması için 17 ilçede faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Yeniosmaniye Mahallesi için de önem arz eden bir çalışma gerçekleştirdi. Mahalle içerisinden geçen dere yatağında biriken malzemeler, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince temizlendi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ekili ve dikili arazilerin taşkınlardan olumsuz etkilenmesi ve olası maddi zararlar önlendi.

Mahalle muhtarından hizmete teşekkür

Yeniosmaniye Mahalle Muhtarı Hasan Hırçıner, yapılan hizmetten mutluluk duyduklarını belirterek düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: "Mahallemizin yüksek bölgelerinden toplanan bütün sular en son dereye ve tarlalara iniyor. Daha öncesinde burada yaşanan su baskınlarından dolayı çok sıkıntı çekmiştik. MASKİ sağ olsun düzenli olarak temizliğini, bakımını yapıyor. Bu hizmetlerden bizler de mahalle sakinleri olarak memnuniyet duyuyoruz. Hem mahsulümüz zarar görmüyor hem de çamur balçık içinde kalmıyoruz. Çalışmalarından ötürü emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Kaynak: Bültenler