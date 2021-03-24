Taşkesti Belediye Başkanı Özcan'dan yapımı süren termal tesiste inceleme
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Taşkesti Belediye Başkanı Özcan'dan yapımı süren termal tesiste inceleme

24.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:48
Taşkesti Belediye Başkanı Özcan'dan yapımı süren termal tesiste inceleme

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, beldede yapımı süren termal turizm tesisinde incelemelerde bulundu.

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, beldede yapımı süren termal turizm tesisinde incelemelerde bulundu.

Çevreli köyü mevkisinde devam eden ve içinde 70 villa, 46 apart daire ve otelin yanı sıra cami ile kütüphane barındıracak termal tesis inşaatını gezen Özcan, yetkililerden bilgi aldı.

Özcan, AA muhabirine, yatırımlar sayesinde Bolu ve çevresinde yılda 100 bin kişinin tatil yapma imkanı bulacağını bildirdi.

Yatırımların bölgenin çehresini değiştireceğini vurgulayan Özcan, "Tarihi İpekyolu güzergahında, eski yapıların bozulmadığı orman evlerinin bulunduğu bölgemizde tatil yapmak farklı bir ayrıcalık sunuyor. Doğası, temiz havası ve ormanlarıyla Bolu, Mudurnu, Göynük, Taraklı, Geyve, Nallıhan ve Beypazarı ile İpekyolu güzergahındaki daha birçok yer keşfedilmeyi bekliyor." diye konuştu.

Özcan, bölgedeki turizm potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar yapılması, turizm faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Beldede termal tesis yatırımı yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Abdurrahim Tavlı ise çok kısa zamanda müşteri kabulüne başlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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