Taşkesti-Abant yolunda heyelan

17.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:22

Bolu'nun Taşkesti-Abant kara yolunda heyelan meydana geldi.

Karların erimeye başlamasıyla Taşkesti-Abant kara yolu İğneciler köyü yakınlarında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapandığını gören vatandaşlar Bolu İl Özel İdaresi ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gönderilen iş makineleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun gün içerisinde ulaşıma açılacağı belirtildi.

Kaynak: AA