TRABZON (İHA) - Erzurum Genlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini Birdal Öztürk'e devreden Fuat Taşkesenligil, personelle vedalaştı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde nöbet değişimi yaşandı. Eski Trabzon GSİM Müdürü Birdal Öztürk'ün Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanmasının ardından görev bayrağını Öztürk'e devreden Fuat Taşkesenligil, personelle vedalaştı.

Taşkesenligil, "Bugüne kadar il müdürü olarak sizlerle birlikte hizmet verdik. Bu bir nöbet değişimi, görev bayrağını Birdal beye devrettik. Hepinize başarılar diliyorum. Görevlerinizde üstün gayretler diliyorum. Vatanını en iyi seven görevini en iyi şekilde yapandır. İnşallah hepiniz eskisinden daha da başarılı bir şekilde hizmet vermeye devam edersiniz" diye konuştu. - ERZURUM

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