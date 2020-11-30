Taşkesen köyüne 500 fidan dikildi

Fidanlardan görüntü Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan yardımcısı İsmail Çolak'ın konuşması Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyyüp Daşcan'n Taşkesen köyüne 500 fidan dikildi Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve...