Taşkent'te "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi

09.10.2019 10:34

Konya'nın Taşkent ilçesinde "Elektrikli Çit Kurulumu Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte elektrikli çit kurulumu tanıtıldı.

Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baki Çetin, etkinlikte yaptığı konuşmada, yıllardır göç veren bu bölgenin bundan sonra göç alan bir bölge olması için çalıştıklarını söyledi.

Çiftçilerin yaşadıkları zorlukları en aza indirecek projeler ürettiklerini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"İlçe müdürlüğüne geldiğim günden beri, işleri anca yürütebilecek kapasitedeyken, KOP Bölge Kalkınma İdaresine her yıl en az 3 proje ürettik ve her yıl en az 1 proje yürütmekle mükellef kılındık. Bu projelerden ilki olan KOP ile Entegre Mantar Üretim Tesisinin proje bedeli 509 bin Liradır. İkinci projemiz olan 'Toroslarda Göçer Hayat Canlanıyor' isimli projemizin bedeli 633 bin liradır. Bu proje kapsamında bölgemizde hayvancılık yapan çiftçilerimizin sahip oldukları hayvan ağıllarının fiziki yapılarını düzelttik. 2019 yılı için KOP idaresine Kiraz Eleme Tesisi ve Yaylada Sebze Seracılığı üzerine projeler sunduk. KOP Bölge Kalkınma İdaresine sunduğumuz projeler ile Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projelerimiz birbirini destekleyerek bölgede kalkınma hamleleri oluşturmasını hedefledik."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri bahçedeki elektrikli çit uygulamasını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldılar.

Bektaş mahallesindeki bahçede düzenlenen etkinliğe, Taşkent Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Belediye Başkanı Osman Arı, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Fevzi Tosun, Hadim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erol İşcan, daire amirleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA