Taşkent'te Kurulacak Turizm Bölgesi Türk Şirketine Emanet

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Çarsu Oteli ile çevresindeki araziyi kapsayan turizm bölgesinin, bir Türk firması tarafından değerlendirileceği bildirildi.



Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Taşkent'in eski şehir kısmında yer alan ve uzun süredir kullanılmayan Çarsu Oteli ile çevresindeki turizm bölgesi ilan edilen arazi Türk firması "Demir Grup"a verildi.



Buna göre, Türk şirketi iki yıl boyunca söz konusu proje kapsamında bölgeye 33 milyon dolarlık yatırım yapacak ve 350 kişiye istihdam sağlayacak.



Projeyle söz konusu turizm bölgesine en az dört yıldızlı olması öngörülen 270 yataklı otelin yanı sıra eğlence ve alışveriş merkezleri ile Taşkent'teki tarihi binaların minyatürlerinin de yer alacağı diğer tesisler inşa edilecek.



Ayrıca proje için Demir Grupun katılımıyla kurulacak Özbek-Türk "Inter Turizm" ortaklık şirketi ve ona bağlı olarak çalışacak müteahhitlik firmalarına 2 yıl boyunca gümrük imtiyazları tanınacak.



Bu turizm bölgesinin faaliyete geçmesinin ardından "Inter-Turizm" ortaklığı 7 yıl boyunca gelir, emlak, arazi ve diğer vergilerden de muaf tutulacak.