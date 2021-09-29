Taşkent'te açılışı yapılan Türk Film Günleri etkinliğine yoğun ilgi

Özbekistan'da gerçekleştirilen İpek Yolu İncisi 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali kapsamında Türk Film Günleri etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Taşkent Film Festivali'ne katılan Türk filmlerinin gösterileceği Türk Film Günleri'nin açılış gecesine Özbek sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Yerli Düşünce Derneği ve Taşkent Büyükelçiliğinin iş birliğinde son dönemde uluslararası film festivallerinde ödül alan filmlerin gösterileceği Türk Film Günleri etkinliğinin açılışına katılan Türk yönetmen ve oyuncular coşkuyla karşılandı.

Gecenin açılışında bir konuşma yapan Özbekistan Sinematografi Birliği Başkanı Firdevs Abduhalikov, uzun bir aradan sonra yeniden yapılan Taşkent Film Festivali'ne Türk yönetmen ve oyuncuların katılmasının kendileri için sevindirici olduğunu dile getirdi.

"Türk Filmleri Günleri etkinliğimiz asırlar boyunca kardeşlik bağlarıyla sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ortak kültürümüzün buluşmasıdır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da İpek Yolu güzergahını takip ederek, Orta Asya tarihi, kültürel miraslarını bugüne kadar taşıyan, tarih boyunca yetiştirdiği nice ilim ve fikir adamları, sanatçı ve alimleriyle Anadolu Türk-İslam kültürünün zenginleşmesinde büyük rolü olan, ata diyarı Özbekistan'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Demircan, asırlar boyunca mayası sevgi ve kardeşlikle yoğrulmuş, geleneği ve geleceği bir olan, iki ülke Türkiye ve Özbekistan arasındaki gönül bağlarının sanat buluşmalarıyla yaşatılmaya devam edildiğini belirterek, "Ödüllü Türk sinema yapımlarımızın mimarları olan yapımcılarımız, yönetmenlerimiz, oyuncu ve senaristlerimizle ülkemizdeki sinema kültürünü sizlerle paylaşacağımız Türk Filmleri Günleri etkinliğimiz asırlar boyunca kardeşlik bağlarıyla sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ortak kültürümüzün buluşmasıdır." dedi.

Demircan, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak dost ve kardeş ülke Özbekistan ile sinema ve dizi sektöründe gerçekleştirilmekte olan ortak çalışmalara yenilerini eklemeye ve bu coğrafyanın Anadolu topraklarındaki etkisini, ortak kültürel mirası yarınlara taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Demircan, ayrıca Özbek yönetmen ve sinema sanatçılarını 7-11 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Türk Dünyası Korkut Ata Film Festivali'ne davet etti.

"Türk sinema endüstrisi buraya gelmek için can atardı"

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan da ilk defa Taşkent Film Festivali'ne katıldığını aktararak, "Taşkent Film Festivali, benim çocukluğumdan hatırladığım bir festival. Türk sinema endüstrisi buraya gelmek için can atardı. Bütün ünlü oyuncular, yönetmenler her sene buraya gelir, buranın haberler iyle dolar taşardı medya, çok iyi hatırlıyorum. Umarım, bu yeniden başlangıç hayırlı olur ve tekrar o eski görkemli günlerine döner." dedi.

Açılış töreninde sahneye davet edilen Nuri Bilge Ceylan, Reis Çelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Ercan Kesal, Oktay Kaynarca, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Petekkaya, Nazan Kesal, Filiz Ahmet, Selim Bayraktar, Özcan Deniz, Erkan Kolçak Köstendil ve Dilan Çiçek Deniz'in de aralarında bulunduğu Türk yönetmen ve oyunculara çiçekler takdim edilirken, Türk sinema sanatçıları Özbek sinema severler tarafından uzun süre alkışlandı.

Açılış etkinliği kapsamında Türk ve Özbek halk oyunları sergilendi. Ardından da festivalde yarışan "Mavzer" filminin gösterisi yapıldı.

Festivalde 11 Türk filmi gösterilecek

Taşkent'te dün başlayan ve 50'ye yakın ülkeden 300'den fazla sinema sanatçısı yer aldığı festivale Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın başkanlığında 50'den fazla sanatçı ve yetkili katılıyor.

3 Ekim'de sona erecek festivalde gösterilecek 11 Türk filmi ise şöyle:

"Af-Yönetmen Cem Özay, Ahlat Ağacı-Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Anons-Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, Bağlılık Aslı-Yönetmen Semih Kaplanoğlu, Flash Bellek-Yönetmen Derviş Zaim, Japonya'da Türk İzleri- Yönetmen Umut Mete Soydan, Kapan-Yönetmen Seyid Çolak, Mavzer-Yönetmen Fatih Özcan, Nasipse Adayız-Yönetmen Ercan Kesal, Omar ve Biz-Yönetmen Mehmet Bahadır ve Maryna Gorbach Er, Ölü Ekmeği-Yönetmen Reis Çelik."