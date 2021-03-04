Judoda Taşkent Grand Slam müsabakaları yarın başlıyor
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Judoda Taşkent Grand Slam müsabakaları yarın başlıyor

04.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:26
Judoda Taşkent Grand Slam müsabakaları yarın başlıyor

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek Judo Grand Slam müsabakaları yarın başlıyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek Judo Grand Slam müsabakaları yarın başlıyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota veren organizasyonda Türkiye'yi 3'ü kadın toplam 8 sporcu temsil edecek.

71 ülkeden 201'i kadın, 296'sı erkek 497 sporcunun katılacağı organizasyonda milli formayı giyecek sporcular ve müsabaka günleri şöyle:

Yarın:

Kadınlar: 38 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Özlem Yıldız

Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız

6 Mart Cumartesi:

Erkekler: 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç

7 Mart Pazar:

Erkekler: 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Cemal Erdoğan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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