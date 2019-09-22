Taşkent Judo Grand Prix Turnuvası'nda Rus judokalar dikkatleri üzerine çekti

22.09.2019 23:15

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Judo Grand Prix'sinin son gününde Rus judokalar başarılı performanslarla judodaki üstünlüklerini kanıtladı.



Erkekler klasmanında günün dikkat çeken ismi İsveçli Marcus Nyman oldu. Nyman çeyrek finalde Olimpiyat Şampiyonu Japon Mashu Baker'ı ve finalde ise Rus Khusen Khalmurzaev'i ippon puanı ile mağlup etti. Euronews.com'da Görüntüle