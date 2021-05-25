Taşkent Büyükelçisi Bekar, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na katılan Türk sporcuları ziyaret etti
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Taşkent Büyükelçisi Bekar, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na katılan Türk sporcuları ziyaret etti

Taşkent Büyükelçisi Bekar, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na katılan Türk sporcuları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na katılan Türk milli takım kafilesini ziyaret etti.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na katılan Türk milli takım kafilesini ziyaret etti.

Taşkent'teki bir spor salonunda devam eden Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcularla bir araya gelen Büyükelçi Bekar, genç sporculara şampiyonada başarılar diledi.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve büyükelçilik yetkilisi Kaan Bakkalbaşı ile müsabakayı izleyen Büyükelçi Bekar, daha sonra Özbekistan Halter Federasyonu Başkan Yardımcısı Şahrulla Mahmudov'la birlikte şampiyonada madalya kazanan Türk sporcuları kutlayarak madalyalarını takdim etti.

Şampiyonada 67 kiloda yarışan Türk sporcu Muhammed Furkan Özbek'in koparmada 141 kilo ile altın, silkmede 176 kilo ile gümüş, toplamda ise 317 kilo ile altın madalya kazanarak gençler dünya şampiyonu olmasından dolayı İstiklal Marşı'nın çalındığı madalya töreninin ardından Büyükelçi Bekar, Türk sporcular, antrenör ve federasyon yetkilileriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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