Taşkent Belediye Başkanı Arı'nın yüksekokul ziyareti

19.09.2019 10:30

Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Okul Müdür Yardımcısı Ayşe Yavuz'dan öğrenci ve okulun durumu hakkında bilgi alan Başkan Arı şunları kaydetti:

"Eğitim toplumun yegane ışığıdır. Bu toprakların evlatları daha müreffeh yarınların mimarı olacaktır. Yapılan her hizmet yarınlarımızı inşaa edecek en kadim tuğlalardır. Yıllardır emek verdik, gayret ettik, çabaladık ve çok şükür Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksekokulu kampüs binası ile 324 kişilik KYK kız ve erkek öğrenci yurdumuzu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında gençlerimizin hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Okulumuz için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya ve katkı sunmaya devam edeceğiz. İlçemize, öğretim görevlilerimize, okul personeli ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Ayşe Yavuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA