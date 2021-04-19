TAŞKAPI KÖYÜ KARANTİNAYA ALINDI

BURDUR merkeze bağlı Taşkapı köyü artan Covid-19 vakaları nedeniyle üçüncü defa karantinaya alındı.

BURDUR merkeze bağlı Taşkapı köyü artan Covid-19 vakaları nedeniyle üçüncü defa karantinaya alındı.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereğince 13 pozitif Covid-19 vakası ve çok sayıda temaslı kişi olması nedeniyle Taşkapı köyü karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köy giriş çıkışında tedbir aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı