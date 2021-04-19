TAŞKAPI KÖYÜ KARANTİNAYA ALINDI
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TAŞKAPI KÖYÜ KARANTİNAYA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR merkeze bağlı Taşkapı köyü artan Covid-19 vakaları nedeniyle üçüncü defa karantinaya alındı.

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BURDUR merkeze bağlı Taşkapı köyü artan Covid-19 vakaları nedeniyle üçüncü defa karantinaya alındı.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereğince 13 pozitif Covid-19 vakası ve çok sayıda temaslı kişi olması nedeniyle Taşkapı köyü karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köy giriş çıkışında tedbir aldı.

TAŞKAPI KÖYÜ KARANTİNAYA ALINDI
TAŞKAPI KÖYÜ KARANTİNAYA ALINDI
TAŞKAPI KÖYÜ KARANTİNAYA ALINDI
TAŞKAPI KÖYÜ KARANTİNAYA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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