Taşıyıcılar Kooperatifi'nde Yeni Dönem

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Turhan'ın istifası ile boşalan göreve Fuat Şalar getirildi.

Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi'ni yeniden eski günlerine getirebilmek için göreve geldiklerini belirten Fuat Şalar, "Değişik projelerimiz var. Bunları hayata geçirip kooperatifimizi yeniden eski günlerine getireceğiz. Biz küllerinden yeniden doğan bir kooperatif olacağız. Eskiden yapılan hatalardan ders alacak, ancak eskiye takılmadan yeni projelerle eski günlere döneceğiz. Kooperatifimizin 219 üyesi var ve hepsi dağılmış durumda. Onları yeniden bir araya toplayacağız. 160 adet aracımız var, ancak kim nerede iş bulursa oraya gitmek zorunda. İnşallah çok yakın zamanda yeniden üyelerimize iş vermeye başlayacağız. Belediye başkanımızdan destek bekliyoruz. Kooperatifimiz güçlü olursa Yenişehir ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlar. Biz Yenişehir ekonomisine yeniden katkı sağlamak için yola çıktık ve herkesin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kooperatifin 2016 yılından bu yana iş alamadığını da dile getiren Şalar, "Ortaklarımız artık kooperatiften soğumuş. Biz yeniden onları kooperatifimize bekliyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Gelsinler, bu kooperatif onların. El ele verirsek kısa sürede yeniden eski günlerimize dönebiliriz" diye konuştu. - BURSA