Taşıyıcı annelerin doğurduğu bebeklerini göremeyen Arjantinli 11 aile Ukrayna'ya geldi
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Taşıyıcı annelerin doğurduğu bebeklerini göremeyen Arjantinli 11 aile Ukrayna'ya geldi

Taşıyıcı annelerin doğurduğu bebeklerini göremeyen Arjantinli 11 aile Ukrayna'ya geldiSonat KEREM / KIEV, (DHA) ?

31.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:48

Taşıyıcı annelerin doğurduğu bebeklerini göremeyen Arjantinli 11 aile Ukrayna'ya geldi

Sonat KEREM/ KIEV, (DHA) ? Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özel bir klinik, taşıyıcı annelerden dünyaya gelen ve ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı 46 bebekten 11'i ailesine kavuşuyor. Ukraynalı taşıyıcı annelerden dünyaya gelen bebeklerini, koronavirüs salgını nedeniyle ülke sınırları kapalı olduğu için göremeyen Arjantinli 11 aile, çocuklarına kavuşabilmek için özel izinle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Aileleri Kiev Borispol Havaalanı'nda Arjantin'in Kiev Büyükelçisi Elena Leticia Teresa Mikusinski karşıladı.

ÖZEL İZİNLE UKRAYNA'YA GELDİLER

Salgın önlemleri nedeniyle uluslararası yolcu hava yolu ulaşımının durdurulduğu Ukrayna'da, taşıyıcı annelerden doğan bebeklerine ulaşmak isteyen ailelerin ülkeye gelebilmesi için Dışişleri Bakanlığı tarafından özel izin çıkartıldı.

'ÇOCUK SAHİBİ OLABİLMEK İÇİN KREDİ ALDIK'

Ukrayna medyasından Özgür Avrupa Radyosu'na konuşan 46 yaşındaki Andrea ve Fernando Montero çifti, 2 ay önce taşıyıcı anneden dünyaya gelen bebeklerini yalnızca fotoğraf ve videolardan görebildiklerini, Ignacio ismini verdikleri oğullarını alıp ülkelerine götürmek için Ukrayna'ya geldiklerini söyledi. 20 yıldır çocuk sahibi olamadıklarını, son çare olarak taşıyıcı annelik yöntemine başvurduklarını anlatan Arjantinli çift, bebeklerinin doğduğu Ukrayna'daki kliniğe ödeme yapmak için kredi aldıklarını ve 5 yıl boyunca kredi borçlarını ödemeye devam edeceklerini belirtti.

'BİZE OĞLUMUZU ARMAĞAN EDEN KADINA MİNNETTARIZ'

20 yıllık hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, bu sefer de salgın engeli nedeniyle bebeklerine kavuşamamaları nedeniyle zor bir süreç geçirdiklerini anlatan Arajantinli anne, 'Ama sonunda burada olduğumuz için çok mutluyuz. Ukrayna hükümetine, Arjantin Büyükelçiliği'ne ve bize oğlumuzu armağan eden o olağanüstü kadına minnettarız' diye konuştu. Arjantinli ailelerin 2 ay karantinada kaldıktan sonra bebeklerini görebilecekleri belirtildi.

KARANTİNA NEDENİYLE 46 BEBEK OTELE YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özel bir klinik, taşıyıcı annelerden dünyaya gelen ve ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı 46 bebeği toplu halde bir otele yerleştirmişti. Ukrayna, bebek sahibi olmak isteyen kişilerin taşıyıcı aile bulmak için gittikleri başlıca ülkelerden biri.

Taşıyıcı annelerin doğurduğu bebeklerini göremeyen Arjantinli 11 aile Ukrayna'ya geldi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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