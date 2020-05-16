Taşıyıcı annelerden doğan bebekler koronavirüs yasakları nedeniyle Ukrayna'da mahsur kaldı
Ukrayna'da taşıyıcı anneler tarafından dünyaya getirilen onlarca bebek koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sınırlar yüzünden aileleri tarafından alınamıyorView on euronews.
16.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:30
Ukrayna'da taşıyıcı anneler tarafından dünyaya getirilen onlarca bebek koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sınırlar yüzünden aileleri tarafından alınamıyorView on euronews
Kaynak: Euronews.com