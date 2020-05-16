Taşıyıcı annelerden doğan bebekler koronavirüs yasakları nedeniyle Ukrayna'da mahsur kaldı Ukrayna'da taşıyıcı anneler tarafından dünyaya getirilen onlarca bebek koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sınırlar yüzünden aileleri tarafından alınamıyorView on euronews.

Ukrayna'da taşıyıcı anneler tarafından dünyaya getirilen onlarca bebek koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sınırlar yüzünden aileleri tarafından alınamıyorView on euronews Kaynak: Euronews.com