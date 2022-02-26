Taşıtların Macaristan'dan Türkiye'ye dönüşlerinde kolaylık (2)

'ROMANYA TRANSİT GEÇİŞ BELGESİ ARANMAYACAK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından 'önemli duyuru' notu ile yapılan açıklamada, "Romanya ile yapılan görüşmeler neticesinde, bugün saat 19.00 itibarıyla taşıtlarımızın Ukrayna veya Ukrayna üzerinden dönüşlerinde Ukrayna/Moldova/ Macaristan sınırlarından Romanya'ya girişte Romanya transit geçiş belgesi aranmayacağı bildirilmiştir. Taşımacılarımıza saygıyla duyurulur" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel