Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: "Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık"
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Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: "Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık"

10.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:28

Son dakika haberler... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Özellikle kara yollarında son 18 yılda yaptığımız 28 bin kilometre bölünmüş yolla taşıt trafiği yüzde 179 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Özellikle kara yollarında son 18 yılda yaptığımız 28 bin kilometre bölünmüş yolla taşıt trafiği yüzde 179 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Yani yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada basın toplantısı düzenleyen Karaismailoğlu, ülkenin geleceği için el birliğiyle çalıştıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, vatandaşların daha iyi koşullarda, standartları yüksek bir ülkede yaşaması için canla başla çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak ülkemize yayılmış 3 binin üzerindeki şantiyemizle, 400 bine yakın çalışanımızla memleketimize katkıda bulunmak için büyük bir özveriyle çalışmamız var. Mart ayından beri devam eden salgın sürecinde tedbirlerimizi aldık. Hiçbir şantiyemizi kapatmadan işlerimizi tamamlıyoruz. Bir taraftan açılışlar yapıyoruz, diğer taraftan temeller atarak ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Yaptığımız bütün yatırımlar, bölgesinde istihdama, üretime, ticarete, turizme katkı sağlayan değerli projeler. Özellikle kara yollarında son 18 yılda yaptığımız 28 bin kilometre bölünmüş yolla taşıt trafiği yüzde 179 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Yani yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık. İnşallah bu yatırımlar artarak devam edecek."

"Üretimdeki lojistik maliyetleri düşürmeyi hedefliyoruz"

Bakanlık olarak salgın sürecinde tedbirleri elden bırakmadan çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü Akhisar çevre yolunu hizmete alacağız. Daha sonraki hafta sonu Malatya Kömürhan Köprüsü'nü, daha sonraki hafta Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimini hizmete alarak 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlayacağız. Ankara-Niğde Otoyolu'nun eksik kalan ikinci kısmını da tamamladık. Önümüzdeki hafta açılışını yaparak hizmete alacağız. Demir yollarında büyük bir atılım var. İnşallah önümüzdeki yıllar demir yollarının yılları olacak. Bir taraftan hızlı trenlerin imalatları, bir taraftan sanayi bölgeleri ve limanlara bağlantılar. Bunları yaparak ülkemizin üretimdeki lojistik maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz."

Karaismailoğlu, ülkedeki üretimin yurt dışına demir yoluyla ihracatı ile ilgili de tüm çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Çin'den Pekin'e uzanan demir ipek yolunun orta koridorunu kullanarak ilk ihracat trenimizi Çin'e göndermiştik. Bunun peşi de gelecek. İnşallah şimdi bağlantılarını, görüşmelerini yapıyoruz. Artık bundan sonra da ülkemizden Çin'e ve Avrupa ülkelerine pek çok ihracat trenlerimizi faaliyete geçireceğiz. Gelişen ülkemizde daha çok araç, ekipman ve demir yolu araçlarına ihtiyaçlarımız olacak. Bunları da ülkemizde yerli ve milli üretmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile MHP İl Başkanı İsmail Candemir de yer aldı.

Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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