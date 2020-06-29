Taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu
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Taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu

TÜİK verilerine göre mayıs ayında 52 bin 80 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu
29.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:36

TÜİK verilerine göre mayıs ayında 52 bin 80 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini otomobil, yüzde 37,4'ünü motosiklet, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 29,6 ARTTI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 71,1, traktörde yüzde 30,6, otomobilde yüzde 15,7, kamyonette yüzde 3,5, minibüste yüzde 2,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 73,3, kamyonda yüzde 25,5 ve otobüste yüzde 0,4 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 9,8 AZALDI

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 43,8 ve kamyonda yüzde 3,5 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 90,2, kamyonette yüzde 29,8, minibüste yüzde 26,8, otobüste yüzde 22,5, otomobilde yüzde 16,2 ve motosiklette yüzde 0,4 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA 23 MİLYON 448 BİN 381 OLDU

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYIS AYINDA 561 BİN 375 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,0'nı otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 7,8'ini motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYIS AYINDA 22 BİN 748 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 19,1'i Renault, yüzde 15,2'si Peugeot, yüzde 9,0'ı Opel, yüzde 9,0'ı Fiat, yüzde 6,3'ü Citroen, yüzde 5,3'ü Volkswagen, yüzde 5,0'ı Honda, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı Hyundai, yüzde 3,1'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,3'ü Toyota, yüzde 2,2'si Seat, yüzde 2,1'i Kia, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,2'si Nissan, yüzde 1,1'i Land Rover, yüzde 1,0'ı BMW, yüzde 0,9'u Skoda, ve yüzde 2,7'si diğer markalardan oluştu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 311 BİN 998 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,0 artarak 311 bin 998 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 80,9 azalarak 18 bin 702 adet oldu. Böylece ocak-mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 293 bin 296 adet artış gerçekleşti.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 45,5'İ BENZİN YAKITLI

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin yüzde 45,5'i benzin, yüzde 45,1'i dizel, yüzde 6,4'ü LPG yakıtlı olup, yüzde 3,0'ı elektrikli veya hibrittir. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 638 bin 707 adet otomobilin ise yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 37,2'si LPG, yüzde 24,1'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE EN FAZLA 1401-1500 SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin yüzde 30,1'i 1401-1500, yüzde 27,2'si 1501-1600, yüzde 22,3'ü 1300 ve altı, yüzde 13,8'i 1301-1400, yüzde 5,4'ü 1601-2000, yüzde 1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 92 BİN 940'I BEYAZ RENKLİ

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin yüzde 50,6'sı beyaz, yüzde 24,7'si gri, yüzde 7,1'i siyah, yüzde 6,6'sı kırmızı, yüzde 6,5'i mavi, yüzde 1,8'i turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,5'i diğer renklerdedir.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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