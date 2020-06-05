HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Taşıt kredisi kampanyaları ikinci el piyasasına "can suyu" olacak

Kamu bankalarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı "taşıt kredisi" paketleri, ikinci el araç satışlarına hareket getirdi.

Taşıt kredisi kampanyaları ikinci el piyasasına
05.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:48

Kamu bankalarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı "taşıt kredisi" paketleri, ikinci el araç satışlarına hareket getirdi.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de zamanında alınan tedbirlerle salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

Bütün sektörlerde olduğu gibi otomotivin de süreçten ciddi oranda etkilendiğini belirten Yanık, insanların sokağa çıkamadığını, bu nedenle ikinci el araç satışlarının durma noktasına geldiğini söyledi.

Sıfır ve ikinci el araç sektörünü hareketlendirmek için kamu bankaları tarafından taşıt kredisi kampanyalarının başlatıldığını anımsatan Yanık, yerli üretim sıfır araçlarda yüzde 0,49, ikinci el araçlarda ise yüzde 0,82 faizle kredi imkanı getirildiğini kaydetti.

Yanık, darboğazda olan sektöre büyük hareket getiren kredi desteğini özel bankalardan da beklediklerini ifade etti.

Piyasada oluşan fiyatlara değinen Yanık, şöyle devam etti:

"Burada tek sıkıntı ikinci el araçlardaki fiyatların yükselişi. Maalesef biz de bu yükselişe hiçbir anlam veremiyoruz. Önceden bu artışı dolar, avro ve benzindeki artışlara bağlıyorduk ama bunlarda da afaki artış olmadı. Hatta benzinde düşüş oldu. İkinci el araçlardaki fiyat yükselişlerinin bir türlü önüne geçemiyoruz. Öyle bir hale geldi ki ikinci el araçların fiyatları, sıfır araçların fiyatlarını geçmeye başladı. Sıfır araç bayilerinin ciddi anlamda ikinci el araç alıp satması ve internet sitelerinin araçlara fiyat biçmesi bu işi bu aşamaya getirdi."

"Sadece fotoğraftan gördüğünüz araç için kaparo vermeyin"

Hakan Yanık, yılın ilk yarısında birçok sektörde olduğu ticari anlamda kendilerinin de kayıp yaşadıklarını belirtti.

2020'nin ikinci yarısından beklentilerini aktaran Yanık, "İnşallah yılın ikinci yarısında, özel bankaların da ayak uydurması sonucu bu taşıt kredilerinin katkısıyla ikinci el sektöründe bir hareketlenme yaşanacağını umut ediyoruz. Bu hareketlenme neticesinde piyasa yerine oturur ve araç fiyatları da çok fazla olmasa da bir düşme trendine girer diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanık, tüketicilere, internette fiyat araştırması yapmalarını, galerileri ve oto pazarlarını gezerek araç satın almalarını önerdi.

Galerilerde ve oto pazarlarında internetten daha uygun araç olacağına inandığını ifade eden Yanık, "Sadece internet baz alındığı müddetçe bu araba piyasası yükselecek. Ayrıca sadece fotoğraftan gördüğünüz araç için kaparo vermeyin. Alacağınız aracı mutlaka işten anlayan, bu işin uzmanı olan yerlere gösterin." diye konuştu.

İkinci el araç firması sahibi Turgay Çay da taşıt kredisi desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşlerinin durma noktasına geldiği bu süreçte açıklanan kredi paketinin, sıkıntılarını gidereceğini vurgulayan Çay, şunları kaydetti:

"Kredilerin satışlara bir etkisi ve katkısı olacaktır. Piyasanın canlanmasını umuyoruz. Şu an çok güzel bir hareketlilik var. Krediler açıklanınca daha da talep ve yoğunluk olmaya başladı. İnsanlar galerilere gelip araçları ve fiyatları soruyorlar. Şu anda galericiler çarşısına bir hareketlilik geldi. Yılın ikinci yarısından umutluyuz. Devletimizin açıkladığı taşıt kredileriyle yılı iyi kapatacağız diye düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Ekonomi
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Ekonomi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Ekonomi
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Altının kilogramı 373 bin lira oldu Ekonomi
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Ekonomi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Ebru Şallı İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Taşıt kredisi kampanyaları ikinci el piyasasına "can suyu" olacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:48:05. #1.15#
title