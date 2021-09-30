Taşıt kiralama sektöründe kalite standartları arttırılacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taşıt kiralama sektöründe kalite standartları arttırılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Taşıt kiralama sektöründe kalite standartları arttırılacak

Taşıt kiralama sektörünün hizmet standartlarını yükseltecek 'Araç Kiralama Danışmanı Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı'nın ikincisi ATSO'da yapıldı.

ANTALYA (İHA) - Taşıt kiralama sektörünün hizmet standartlarını yükseltecek 'Araç Kiralama Danışmanı Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı'nın ikincisi ATSO'da yapıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi ve sektörün talebi doğrultusunda araç kiralama iş kolunda, araç kiralama danışmanı olarak çalışanların yeterliliklerini belirlemek, çalışanların bilgi, beceri, yetkinliklerini ölçmek ve sektöre belgeli çalışan kazandırmak amacıyla düzenlenen 'Araç Kiralama Danışmanı S4 Ulusal Yeterlilik Hazırlık Çalıştayı'nın ikincisinin ATSO'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Hizmet kalitesi artıracak"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, araç kiralama sektöründe hizmet standartlarını yükseltebilmek için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Davut Çetin, "Araç kiralama sektörü iletişimden teknik bilgiye uzanan geniş bir alanda farklı bir uzmanlaşma gerektirmektedir. Ancak sektörde halihazırda bir eğitim altyapısı bulunmadığı için, genel olarak otomotiv, finans ve sigorta gibi farklı sektörlerden transferler veya alaylı olarak yetişen kişiler ile çalışıldığını görüyoruz. Oysaki sektörde, sunulan hizmet kalitesi ve çalışanlar için belirli standartların olması gerektiği açıktır. Bu hedef doğrultusunda uygulamaya konan Araç Kiralama Danışmanı S4 Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanacak olan ulusal yeterlilik çalışması, sektörde çalışma standartlarını belirleyerek, hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacak olup, haksız rekabeti engelleyecektir" dedi.

"Çalışanların taşıması gereken temel kriterler belirlendi"

Söz konusu çalıştayın ikinci gününe katılarak sektörün sorunlarını dinleyen Başkan Davut Çetin, 46.Grup Meslek Komitesinin talebi ve ATSO'nun öncülüğünde gerçekleşen çalıştayla ilgili, "Bugün burada sektörde çalışanların taşıması gereken temel kriterler ve nitelikler belirlendi. Sektörde çalışanların mesleki yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde bu çalıştayın çıktıları kullanılacak. İnanıyorum ki; bu çalışmalar önümüzdeki süreçte meyvelerini verecek, mesleki yeterlilik belgelerinin zorunlu tutulması ile sektördeki insan kaynağının kalite ve kapasitesi artacaktır" diye konuştu.

Başkan Davut Çetin, Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4 Ulusal Mesleki Yeterlilik çalışmasının sektörün görüşüne sunulacağını, gelen görüşlerle ulusal yeterliliğe son şeklinin verilip, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) onayına sunulacağını belirtti. Çetin, MYK'nın onayının tamamlanmasından ve yayınlanmasından sonra, ATSO MESEM'in Mesleki Yeterlilik Belgesi verebilmek için TÜRKAK akreditasyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme çalışmalarının da başlayacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Taşıt kiralama sektöründe kalite standartları arttırılacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri solladı! Tüketiciler danışıklı dövüş olduğunu düşünüyor

Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri solladı! Tüketiciler danışıklı dövüş olduğunu düşünüyor

 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 9 bin liralık masraf bekliyor

Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 9 bin liralık masraf bekliyor

 Hedef üzerine mühimmat bırakabilen yerli mini İHA 'BOYGA' duyuruldu

Hedef üzerine mühimmat bırakabilen yerli mini İHA "BOYGA" duyuruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Abdullah Öcalan
Magazin Oğuzhan Koç
Spor Mario Balotelli Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Taşıt kiralama sektöründe kalite standartları arttırılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:11:10. #1.12#