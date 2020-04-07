Taşınmazlara ait ekspertiz işlemleri e-belediyeden yapılabilecek Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde tüm taşınmazlara ait ekspertiz işlemlerinin artık elektronik ortamda yapılacağını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde tüm taşınmazlara ait ekspertiz işlemlerinin artık elektronik ortamda yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulamaya ilk geçen belediye olduklarını belirten Palancıoğlu, e-belediye uygulaması ile birçok iş ve işlemin artık bilgisayar ile elektronik ortamda yapılabildiğini kaydetti.

Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi ilklerin belediyesi olup, her zaman referans ve öncü olmuştur. Yine şehrimizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. 1 Nisan 2020'den itibaren gayrimenkul satış işlemlerinde eksperlere gerekli olan yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yapının projeleri gibi işlemleri için belediyeye bizzat gelinmesi gerekiyordu. Ancak bundan sonra e-belediye sistemi ile belediyeye gelmeden, başka şehirden hatta yurtdışından dahi bu elektronik olarak internet üzerinden işlem yapılabilecektir." ifadelerini kullandı.

Bu çalışma ve hizmet ile zamandan tasarruf sağlanacağını vurgulayan Palancıoğlu aynı zamanda işgücü kayıplarının da önlenmiş olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA