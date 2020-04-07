Taşınmazlara ait ekspertiz işlemleri e-belediyeden yapılabilecek Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde tüm taşınmazlara ait ekspertiz işlemlerin artık elektronik ortamda yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde tüm taşınmazlara ait ekspertiz işlemlerin artık elektronik ortamda yapılacağını söyledi.

E-belediye uygulaması ile birçok iş ve işlemin artık bilgisayar ile elektronik ortamda yapılabildiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi ilklerin belediyesi olup, her zaman referans ve öncü olmuştur. Yine şehrimizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren gayrimenkul satış işlemlerinde eksperlere gerekli olan yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yapının projeleri gibi işlemleri için belediyeye bizzat gelinmesi gerekiyordu. Ancak bundan sonra e-belediye sistemi ile belediyeye gelmeden, başka şehirden hatta yurtdışından dahi bu elektronik olarak internet üzerinden işlemini yapabilecektir" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, bu çalışma ve hizmet ile hem zamandan tasarruf sağlanacağını hem de işgücü kayıplarının önlenmiş olacağını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA