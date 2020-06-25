Taşınmazlar yatırıma dönüşüyor Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait çeşitli mevkilerdeki 11 parça taşınmazın satışı gerçekleşti.

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait çeşitli mevkilerdeki 11 parça taşınmazın satışı gerçekleşti.

Belediye Meclis Salonu'nda geçekleşen ihalede 4 adet taşınmaz da pazarlığa bırakıldı.

Rekor sayıda katılımcıyla gerçekleşen ihalede çeşitli mevkilerde bulunan 7 adet ticaret merkezi arsası ile 1 adet akaryakıt istasyonu arsası, 2 adet villa parseli ve 1 adet kütle parselin satışı yapıldı. Yapılan satıştan toplam 37 milyon 358 bin lira gelir sağlandı.

Yapılan bu satıştan elde edilen gelir, Talas Belediyesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği önemli proje ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

Pazarlığa kalan 1 adet özel sağlık tesisi, 1 adet özel sosyal tesis, 1 adet villa parseli ile 1 adet dükkanla ilgili olarak ise 15 gün süreyle Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurulabilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA