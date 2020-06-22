Taşınmazlar için geri sayım başladı Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 15 parça taşınmazın satış ihalesine sayılı günler kalırken ilgi de giderek büyüyor.

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 15 parça taşınmazın satış ihalesine sayılı günler kalırken ilgi de giderek büyüyor.

24 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda yapılacak ihale ile çeşitli mevkilerde bulunan 7 adet ticaret merkezi arsası ile 1 adet akaryakıt istasyonu arsası, 1 adet özel sağlık tesisi arsası ve 1 adet özel sosyal tesis arsası satışa sunulacak.

Ayrıca 3 adet villa parseli ve 1 adet kütle parsel ile 1 adet dükkan da aynı gün ihaleye çıkartılacak.

İhalelerle ilgili Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2412-2420 numaralı telefonlarından ve www.talas.bel.tr adresinden bilgi almak mümkün olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA