Taşınmaz ticaretinde yetki belgesi verilebilmesi için en az "ilköğretim mezunu" olma şartı aranacak
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Taşınmaz ticaretinde yetki belgesi verilebilmesi için en az "ilköğretim mezunu" olma şartı aranacak

Taşınmaz ticaretinde yetki belgesi verilebilmesi için en az 'ilköğretim mezunu' olma şartı aranacak
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Taşınmaz ticaretinde emlak işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için işletme sahibinin en az ilköğretim mezunu olması gerekecek.

Taşınmaz ticaretinde emlak işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için işletme sahibinin en az ilköğretim mezunu olması gerekecek.

Ticaret Bakanlığının "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için işletme sahibinin en az ilköğretim mezunu olması şartı aranacak. Söz konusu belgenin verilmesi için daha önce en az lise mezunu olma şartı aranıyordu.

Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son 5 yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az 6 ay, bunların dışında kalanların ise en az 12 ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmaları gerekecek.

14 Ekim 2020 itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan emlak işletmelerinin gerçek kişi işletmesi olması halinde o tarihteki işletme sahibi, tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında ilköğretim mezuniyeti şartı aranmayacak. Söz konusu tarih daha önce 5 Haziran 2018 olarak belirlenmişti.

Emlak işletmelerinin sorumlu emlak danışmanlarına tanınan mesleki yeterlilik belgesi, mesleki eğitim ve mesleki deneyim şartlarına yönelik muafiyetlerden yararlanma süresi de 31 Temmuz'a uzatıldı.

14 Ekim 2020 itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan emlak işletmeleri adına sorumlu emlak danışmanlarınca 31 Temmuz'a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesi verilecek, söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belge 31 Aralık'a kadar Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi'ne aktarılacak veya ticaret il müdürlüğüne teslim edilecek.

Söz konusu tarihten sonra işletmelerde emlak danışmanı olarak çalışacakların adli sicil şartını haiz olmaları gerekecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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