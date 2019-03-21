Taşınmaz Ticaretinde Yeni Dönem

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 15 Nolu Bankacılık-Finans ve Mali Hizmetler Meslek Komitesi ve Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle "Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" GTO'da gerçekleştirildi.

Emlak danışmanlarına "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğunun getirildiği Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ve emlak sektörünü bekleyen değişiklerin ele alındığı bilgilendirme toplantısında, GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman bazı açıklamalarda bulundu.

"Kayıt dışı çalışma ve haksız rekabet hemen hemen her sektörün kanayan yarası" diyen Yılmaz Duman, kayıt dışı ticaret ve haksız rekabetin en fazla mağduriyet oluşan sektörlerden birisinin de emlak sektörü olduğunu belirtti. Duman, "Bu mesleğe itibar kazandırmak, icrasında güvenli bir ortam oluşturmak ve en önemlisi meslek mensuplarının niteliğini arttırmak için yasal bir zeminin oluşturulması şarttı. Bu anlamda, "Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi" bu sektörün sorunlarının çözümü noktasında atılmış çok önemli bir adım. Bu yetki belgesine sahip olmayan kişiler emlakçılık yapamayacak. Belirli standartlara haiz olmayan kişiler bu işi icra edemeyecek" dedi.

Ülke olarak genel anlamda bir dönüşüm içerisinde olduklarını vurgulayan Yılmaz Duman, yakın süreçte hiçbir mesleğin "Yeterlilik Belgesi" olmadan yapılamayacağını, bu değişimle de iş kalitesinin artarak, güven ortamının sağlanacağını belirtti.

"İhtiyaçlar doğrultusunda GTO Destek MYM'yi kurduk"

Gaziantep Ticaret Odasının Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde mesleki yeterlilik belgesi veren ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Duman, "Şehrin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda, TÜRKAK akreditasyon sürecini ve MYK yetkilendirme sürecine başarı ile tamamlayarak GTO Destek Mesleki Yeterlilik Merkezi ile hizmet vermeye başladık. Birçok alanda yeterlilik belgelerinin verildiği merkezimizde Nisan ayı itibariyle Sorumlu Emlak Danışmanı ve Emlak Danışmanı mesleki yeterlilik belgelerini de vermeye başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu da Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nin üzerinde çalışmaya devam ettiklerini ve eksik gördükleri kısımlar için Bakanlıkla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Yakın süreçte emlak sektörünü daha da rahatlatacak düzenlemelerin yapılacağını söyleyen Turpçu, "5 Aralık 2019 tarihi itibariyle belgesi olmayanlar bu işi yapamayacak. Benim sizlere tavsiyem elinizi çabuk tutmanız. Yeni süreç "Yeterlilik Belgesi" olmayanların iş yapamayacağı bir sürece evriliyor. Bu konuda da Gaziantep Ticaret Odasına teşekkür etmek istiyorum. Hizmeti ayağınıza kadar getirip, mesleki yeterlilik belgelerinizi vermeye başlayacaklar" diye konuştu.

Ticaret İl Müdürlüğü uzmanlarının sunumları ve soru cevap şeklinde devam eden toplantıya GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özgözükara, Ömer Işık ve emlak sektöründen temsilciler katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA