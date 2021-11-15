Taşınmaz Mal Satış İhalesi Duyurusu
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANAliağa İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun 45.
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
Aliağa İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle 18/11/2021 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ilan ektedir.
İlanen duyurulur.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet