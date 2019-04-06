Taşınma Sonrası İstanbul Havalimanı'ndan İlk Uçuş Ankara'ya (3)
Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapanması sonrasında, İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt içi uçuş Ankara'ya yapıldı.
Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapanması sonrasında, İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt içi uçuş Ankara'ya yapıldı.
Taşınma işlemlerinin büyük kısmının tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışı uçuş işlemleri devam ederken, yurt içi check-in işlemlere de başlandı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) ilk 'IST' kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli yurt içi seferini saat 14.00'de Ankara'ya gerçekleştiriyor.
İç Hatlara gelen Ankara yolcuları, İGA çalışanları ve Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından karşılandı.
Kaynak: AA