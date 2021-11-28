TAŞINMA SÜRECİNDEKİ VERGİ DAİRESİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Haberler
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TAŞINMA SÜRECİNDEKİ VERGİ DAİRESİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da ellerindeki fenerle hırsızlık amaçlı taşınma sürecindeki vergi dairesi binasına giren 2 şüpheli, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da ellerindeki fenerle hırsızlık amaçlı taşınma sürecindeki vergi dairesi binasına giren 2 şüpheli, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, dün gece yarısı İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde bulunan eski Zafer Vergi Dairesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, yeni yerine taşınma sürecindeki vergi dairesi binasının içinde elinde fener bulunan 2 kişi olduğu fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden yaya devriye bekçiler, ellerinde fenerin yanı sıra yankeski de bulunan şüpheli A.A. ve V.Ş.'yi, suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü. Ekiplerin incelemelerinde, binanın kapı kilidinin kırıldığı da tespit edildi.

TAŞINMA SÜRECİNDEKİ VERGİ DAİRESİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

TAŞINMA SÜRECİNDEKİ VERGİ DAİRESİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

TAŞINMA SÜRECİNDEKİ VERGİ DAİRESİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

TAŞINMA SÜRECİNDEKİ VERGİ DAİRESİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

TAŞINMA SÜRECİNDEKİ VERGİ DAİRESİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

TAŞINMA SÜRECİNDEKİ VERGİ DAİRESİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

TAŞINMA SÜRECİNDEKİ VERGİ DAİRESİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

TAŞINMA SÜRECİNDEKİ VERGİ DAİRESİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

TAŞINMA SÜRECİNDEKİ VERGİ DAİRESİ BİNASINA GİREN HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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