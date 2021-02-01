Taşınabilir şarj aletinden uyuşturucu çıktı
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Taşınabilir şarj aletinden uyuşturucu çıktı

01.02.2021 20:00 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:04
Taşınabilir şarj aletinden uyuşturucu çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın düzenlediği operasyonda, taşınabilir şarj cihazının içinde uyuşturucu ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın düzenlediği operasyonda, taşınabilir şarj cihazının içinde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada taşınabilir şarj cihazının içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuya karşı el koyan ekipler, H.A. (32), A.A. (29) ve H.K.'yı (37) gözaltına aldı.


Taşınabilir şarj aletinden uyuşturucu çıktı
Taşınabilir şarj aletinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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