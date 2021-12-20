CW Enerji, "Kolay Yaşam Serisi" güneş panelleriyle kullanıcılara konfor sağlıyor

CW Enerji tarafından üretilen "Kolay Yaşam Serisi" taşınabilir güneş panelleri özel tasarımıyla kullanıcılara konfor sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobil solar şarj panelleri, taşınabilir şarj cihazlarına, akıllı telefonlara, tabletlere veya diğer USB cihazlarına doğrudan güneşten güç sağlayabiliyor.

Kolay montaj özelliği ve özel tasarım askısıyla konforlu bir kullanım imkanı sağlayan bu paneller, hafif ve esnek tasarımın yanı sıra yüksek verimli IBC hücre teknolojisiyle üç farklı güç seçeneği sunuyor.

CW Enerji ayrıca, "Kolay Yaşam Serisi" kapsamında üç farklı boyutta "solar havlu" modeli üretti. Güneş paneli ve plaj havlularının birleştirilmesiyle tasarlanan modelle sahil kenarlarında şarj sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "Faaliyet gösterdiğimiz güneş enerjisi alanında yatırımcılarımızla dünyayı daha temiz ve gürültüsüz enerji kaynağıyla kaplama hayaliyle hızlı adımlarla ilerlemekteyiz. 'Kolay Yaşam Serisi' herkesin ihtiyacını karşılayabilecek bir ürün olarak üretildi. Güneşin olduğu her yerde, taşınabilir ve kullanımı pratik ürünlerimizle enerjisiz kalmayacaksınız." ifadelerini kullandı.