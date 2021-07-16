Taşınabilir evlerin dönemi başladı; doğayla iç içe küçük evlere talep artıyor
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Taşınabilir evlerin dönemi başladı; doğayla iç içe küçük evlere talep artıyor

Taşınabilir evlerin dönemi başladı; doğayla iç içe küçük evlere talep artıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemide giderek daha fazla benimsenen minimalist yaşam tarzı, doğanın içinde villa konforu sunan tiny house gibi konseptlere talebi artırdı.

Pandemide giderek daha fazla benimsenen minimalist yaşam tarzı, doğanın içinde villa konforu sunan tiny house gibi konseptlere talebi artırdı. Tiny House Türkiye Üretici Firması Hane House Kurucu Ortağı Abdullah Çakmanus, "Bill Gates'in ormandaki kulübesi ve Elon Musk'ın prefabrik eviyle gündeme gelen doğada küçük metrekarelerde yaşam, kalıcı bir trende dönüşüyor" dedi.

Şehirleşme oranında yaşanan artışla 2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ının, yani 5 milyar insanın şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. Uzmanlar, pandeminin tetiklediği doğayla iç içe yaşam arzusunun, bu eğilimi tersine çevirebileceğine dikkat çekiyor. Bu yönelimin mimarideki yansıması kulübe, prefabrik ev, taşınabilir ev gibi konseptleri öne çıkarıyor. Konutu oluşturan tüm alanları ihtiyaca göre minimalist ölçülerde barındıran, şehrin dışında konaklama opsiyonu yaratabilen, tasarımıyla doğaya uyum sağlayan tiny house gibi konseptlere olan talebin arttığını söyleyen Hane House Kurucu Ortağı Abdullah Çakmanus, "Bill Gates'in ormandaki kulübesi ve Elon Musk'ın 35 metrekarelik prefabrik eviyle gündeme gelen doğada küçük metrekarelerde yaşam, kalıcı bir trende dönüşüyor. Tiny house, doğadaki diğer canlıların yaşam alanlarını tehdit etmeyecek şekilde doğada özgürce yaşamak isteyenler için villa konforunda minimalist bir barınma çözümü sunuyor" dedi.

ARSA MALİYETİNİ DÜŞÜRÜYOR

İnşaat sektöründe son yıllarda artışa geçen konut ve arsa fiyatları karşısında tiny house konsepti ile villa konforunu uygun bütçelerle sunduklarını söyleyen Çakmanus, "Farklı sektörlerde 30'un üstünde markayla Türkiye ve dünya için kalıcı değerler yaratmayı hedefleyen bir şirketler grubu bünyesinde, Hane House markamızla da tiny house konseptinin öncülerinden biri olarak konumlanıyoruz. Bu konseptle yatırımcılara milyonlarca lira harcamak zorunda kalmadan sahip olabilecekleri sadeleştirilmiş bir villa yaşamı sunuyoruz. 5 metreden başlayıp 8 metreye uzanan ölçülerde farklı mimari tasarımları yatırımcılarla buluşturuyoruz. Tüm projelerimizle bir villada aranan konforu sunarken işlevselliği ön planda tutuyoruz. Bu konsept, imarsız arazide uygulanabildiği için arsa maliyetini önemli ölçüde azaltıyor. Taşınabilir olması ve Karayolları Yönetmeliği'ne uygun üretilmesi nedeniyle imarsız arazilerde de kullanılabiliyor. En kaliteli ürünleri kullanarak Avrupa standartlarındaki kalite ve şıklığı bir arada sunuyoruz" diye konuştu.

HER PROJE İÇİN BİR FİDAN

"Yaşamını sadeleştir" sloganıyla geliştirdikleri tiny house projelerinin, sadece ihtiyaç duyulan alanları barındırması ve tekerlekleriyle istenilen her yere taşınabilmesinin talebe yön verdiğini ifade eden Abdullah Çakmanus, "Bu tür projeler her türlü doğa koşuluna uygun olarak üretildiği için tüm iklim ve coğrafyalarda kullanılabiliyor. Üstelik 2 ay gibi kısa sürede teslim edilerek yatırımcıların uzun yıllar süren bekleme dönemini ortadan kaldırıyoruz. Verdiğimiz 2 yıllık garantiyle de yatırımları güvence altına alıyoruz. Aynı zamanda projelerimizi geliştirirken, sürdürülebilir bir gelecek için doğaya bir fidan armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Taşınabilir evlerin dönemi başladı; doğayla iç içe küçük evlere talep artıyor
Taşınabilir evlerin dönemi başladı; doğayla iç içe küçük evlere talep artıyor
Taşınabilir evlerin dönemi başladı; doğayla iç içe küçük evlere talep artıyor
Taşınabilir evlerin dönemi başladı; doğayla iç içe küçük evlere talep artıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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