Taşın altından uyuşturucu çıktı
Haberler » 3. Sayfa » Taşın altından uyuşturucu çıktı - Haberler

Taşın altından uyuşturucu çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, narkotik ekiplerinin arama çalışmalarında taşın altına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

08.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:21
Taşın altından uyuşturucu çıktı

'ın ilçesinde, ekiplerinin arama çalışmalarında taşın altına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan Ö.E.'nin verdiği bilgiler üzerine, şahsın verdiği adreste arama tarama çalışması yapıldı. Arama faaliyetlerinde taşın altına gizlenmiş 142 adet Captagon hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan Ö.E.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler