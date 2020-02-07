Taşımalı eğitime kar tatili
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Taşımalı eğitime kar tatili

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.

07.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:52
Taşımalı eğitime kar tatili

'ın ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.


Sivas'ın Gemerek İlçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için taşımalı eğitime yarım gün ara verildi. İlçe kaymakamlığının kararı ile taşımalı olarak eğitim gören öğrenciler öğleden sonra evlerine geri döndü. - SİVAS

Kaynak: İHA
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