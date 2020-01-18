Taşımalı eğitimdeki öğle yemeğinden özel eğitim öğrencileri de yararlanacak
Haberler » Güncel » Taşımalı eğitimdeki öğle yemeğinden özel eğitim öğrencileri de yararlanacak - Haber

Taşımalı eğitimdeki öğle yemeğinden özel eğitim öğrencileri de yararlanacak

Taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilere öğle yemeği verilecek.

18.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:32
Taşımalı eğitimdeki öğle yemeğinden özel eğitim öğrencileri de yararlanacak

Taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilere öğle yemeği verilecek.

Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci veya kursiyerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilecek.

Öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler de öğle yemeği hizmetinden faydalanacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler