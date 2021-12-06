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Taşımalı Eğitim Sürücülerine Eğitim

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Taşımalı Eğitim Sürücülerine Eğitim

İlimiz merkezinde taşımalı eğitimde görev yapan firma ve şoförlerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının da katıldığı seminer düzenlendi.

İlimiz merkezinde taşımalı eğitimde görev yapan firma ve şoförlerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının da katıldığı seminer düzenlendi. İl Milli Eğitim Şube müdürümüz Turgut ÇAKMAK başkanlığında yapılan toplantıda, Taşımalı Eğitime Erişim Yönetmeliği ve taşımada karşılaşılan sorunlardan bahsedildi. Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğü tarafından Servis Araçları Yönetmeliği ve Karayolları Trafik Kanunu hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

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