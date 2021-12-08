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Taşımalı eğitim servislerine denetim

Taşımalı eğitim servislerine denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servislerini denetledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servislerini denetledi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gitmeleri için öğrenci taşıma araçlarının denetimi gerçekleştirildi.

Denetim esnasında araçların ve şoförlerin yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edildi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için taşıma araçlarında bulunması gereken bütün hususlar titizlikle denetlendi. Ayrıca şoförlerin yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, trafik kurallarına uymaları, öğrencilerin ise araç içerisinde uymaları gereken kurallar ile ilgili genel bilgilendirme yapıldı. - ADIYAMAN

Taşımalı eğitim servislerine denetim

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